Gazze'de İsrail-Hamas çatışmasında binlerce Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'ne göre, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 12.000'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 30.000'e yakın kişi de yaralandı. İsrail askerlerinin hastanelere yönelik baskınları devam ediyor. İsrail kabinesi ise Gazze'ye yakıt göndermeye başlayacak.

1. ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Ramallah'taki Xinhua muhabiri

2. ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Kudüs'teki Xinhua muhabiri

3. ANONS 3 (İngilizce): YAO BİNG, Kahire'deki Xinhua muhabiri

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'ne göre, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 12.000'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 30.000'e yakın kişi de yaralandı.

ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Ramallah'taki Xinhua muhabiri:

"'El Şifa Hastanesi büyük bir hapishaneye ve toplu mezara dönüştü' diyen hastane müdürü, yoğun bakım ünitelerindeki tüm hastaları kaybettiklerini söyledi. İsrail askerlerinin hastaneye yönelik baskınları üçüncü günde de (17 Kasım) devam ederken, yaklaşık 7.000 hasta ve yerinden edilmiş Filistinli hala içeride mahsur kalmış durumda.

İsrail basınında yer alan haberlere göre kabine, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek ve su, kanalizasyon ve sanitasyon sistemlerini asgari düzeyde desteklemek için Gazze'nin güneyine günde iki kamyon yakıtın girmesine izin verecek."

ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Kudüs'teki Xinhua muhabiri:

"İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyerek İsrail'in daha önce Gazze'ye yakıt göndermeme taahhüdünü bozacağını ve Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon arıtma sisteminin normal işleyişini sürdürmesi için Gazze'ye günde iki kamyon yakıt gönderilmesine izin vereceğini duyurdu."

Bu karar İsrail kabinesindeki bazı sağcı güçler arasında muhalefete yol açtı.

Cuma günü de farklı yönlerden İsrail'e roket ve füze saldırıları devam etti."

ANONS 3 (İngilizce): YAO BİNG, Kahire'deki Xinhua muhabiri:

"150.000 litre mazot taşıyan altı kamyon Cuma günü Gazze Şeridi'ni Mısır'ın Kuzey Sina vilayetine bağlayan tek nokta olan Refah sınır kapısının Mısır tarafından geçti.

Bu, 7 Ekim'de Hamas-İsrail çatışmasının patlak vermesinden bu yana yakıt kamyonlarının Gazze'ye ikinci geçişi oldu.

Öte yandan bazı yardım kuruluşları Cuma günü Gazze'ye gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin sevkiyatını durdurmak zorunda kaldıklarını belirterek, kuşatma altındaki bölgede yakıt kıtlığı nedeniyle internet ve telefon hizmetlerinin çökmesinin ardından geniş çaplı bir kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundular."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah, Kudüs ve Kahire'den bildiriyor. (XHTV)