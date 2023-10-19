Gazze'de İsrail-Hamas Çatışması Devam Ediyor

GAZZE, 19 Ekim 2023 (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde su taşıyan Filistinliler, 18 Ekim 2023.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e binlerce roket yağdırarak beklenmedik bir saldırı yapmış, İsrail de bunun üzerine Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatmıştı. İsrail ayrıca su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaçların kesintiye uğradığı ablukayı da içeren cezalandırıcı önlemlerle Gazze'ye karşılık verdi.

Devam eden İsrail-Hamas çatışması, her iki taraftan da toplam 4.000'i aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)