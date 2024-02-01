Gazze'de İsrail bombardımanı devam ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan durum raporunda, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanının sürdüğü, Filistin halkının güneydeki Refah kentine gitmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca 31 Ocak itibarıyla Gazze'de 222 İsrail askerinin öldüğü, 1293 askerin ise yaralandığı belirtildi.

BM'ye bağlı OCHA'dan yayımlanan raporda, 31 Ocak itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin gelişmeler paylaşıldı. Raporda, İsrail'in Han Yunus bölgesinde kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanının sürdüğü ifade edilerek, "İsrail'in havadan, karadan ve denizden yoğun bombardımanı 31 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde devam ederek daha fazla sivil kayıp, yerinden edilme ve yıkıma yol açtı. Çatışmalar özellikle Han Yunus'ta yoğunlaşmış, Nasser ve Al Amal hastaneleri yakınlarında şiddetli çatışmalar rapor edilmiş ve Filistinlilerin güvenli bir geçiş olmamasına rağmen zaten aşırı kalabalık olan güneydeki Refah kentine kaçtığı bildirilmiştir. Gazze'nin büyük bölümünde kara operasyonları ve İsrail güçleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandığı da bildirildi" denildi.

GAZZE'DE 222 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

OCHA, 31 Ocak itibarıyla Gazze Şeridi genelinde 222 İsrail askerinin öldüğünü, 1293 askerin ise yaralandığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu 26 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin 949 sivilin ise yaralandığını duyurmuştu.

"İSRAİL, GAZZE'DE ÖLDÜRÜLENLERİN CESETLERİNİ TESLİM ETTİ"

OCHA, 30 Ocak'ta İsrail'in Gazze'de öldürülen 80 ila 100 kişinin cesedini Filistin Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiğini açıkladı. Raporda, "İsrail, Gazze'de öldürülen onlarca Filistinlinin cesedini Kerem Şalom geçişi üzerinden iade etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, 80 ila 100 arasında ceset teslim alındı ve çoğu çürüme nedeniyle teşhis edilemedi ve Refah'taki bir toplu mezara gömüldü. İsrail medyasında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamalara göre, cesetler rehineler olabileceği şüphesiyle kimlik tespiti için alınıyor" ifadeleri kullanıldı.