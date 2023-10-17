Gazze'de insani yardım çağrısı: Durum felaket

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bir felaketin yaşandığını belirterek, 'Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek. Yakıt olmadan elektriğin olmayacağı ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez.' dedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bir felaketin yaşandığını belirterek, " Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek. Yakıt olmadan elektriğin olmayacağı ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez." dedi.

Longa, Gazze'deki sağlık durumu ve yaşanan son gelişmelerle ilgili çevrim içi görüşmede, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

" Gazze'de bir felaket yaşanıyor." diyen Longa, halkın tüm yardım malzemelerine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Longa, " Gazze'deki sağlık sisteminin durumundan derin kaygı duyuyoruz, ilaçlar tükeniyor. Genel olarak yakıt tükeniyor. Bu durum, yoğun bakım üniteleri, kuvözler, oksijen ve dolayısıyla tüm hayat kurtarıcı çalışmalar için jeneratörün ve elektriğin olmadığı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunmasını da yakından ilgilendiriyor. Tüm taraflara çağrımız, mümkün olan en kısa sürede güvenli yolları açmaları ve insani yardımları ya da aşırı ihtiyaç duyulan insani yardımları, Gazze Şeridi'ne ulaştırmak için bize güvenli bir erişim sağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması veya insani yardım getirmenin başka yollarını bulmanın önemine işaret eden Longa, Gazze'ye güvenli ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Longa, Gazze için bundan sonra ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu kaydederek, diğer birçok yardım kuruluşu gibi pozitif ve iyimser kalmak istediklerini belirtti.

"Taraflara, bu çatışmada sivillere saygı duymaları, onları korumalarının yanı sıra sağlık çalışanlarını ve tesislerini korumaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." diyen Longa, bunun ortak bir çalışma olduğunu ve tüm tarafların buna dahil olduğunu söyledi.

"Hastanelerde yakıt tükendi ve şu anda yakıtı sadece acil servisler için kullanıyorlar"

IFRC Sözcüsü Longa, Gazze'ye insani yardımların girmemesi durumunda durumun daha da kötüye gideceğini anlatarak, "Yakıt olmadan elektriğin olmayacağı ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez. Sağlık çalışanlarının güvenliği olmadan yaralılar tedavi edilemiyor. Hastanelerde yakıt tükendi ve şu anda yakıtı sadece acil servisler için kullanıyorlar. Gazze Şeridi'nin mühürlendiğini, içerisine bir şeyin getirilemediğini ve bir şeylerin çıkartılmadığını biliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılması talebi karşısında derin endişe duyduklarını belirten Longa, "Gazze'deki Filistin Kızılayının doktor, hemşire ve gönüllülerinden hastaneyi boşaltmaları istendi ancak onlar bunu reddetti. Birkaç nedenden dolayı bu kararı aldılar, her şeyden önce hastaları bırakmadıkları için. Lojistikleri yok, yoğun bakımdaki hastayı veya belki de kuvözdeki kişiyi hastaneden tahliye edecek imkanları yok." ifadelerini kullandı.

Longa, Gazze Şeridi'nin dünyanın en yoğun nüfuslu yerinden biri olduğunu belirterek, "Gazze, 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı küçük bir toprak parçası. ( İsrail'in saldırıları nedeniyle) Şu anda Gazze'de kesinlikle güvenli bir bölge yok." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.