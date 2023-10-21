Gazze'de İnsani Yardım Beklentisi

Mısır'ın Refah sınır kapısına 45 kilometre uzaklıktaki El-Ariş kentinde yardım malzemesi yüklü kamyonları hazırlayan Mısır Kızılayı çalışanları, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

GAZZE, 21 Ekim (Xinhua) -- Bir çok kişinin ölümüne neden olan İsrail-Hamas çatışması 14. gününe girerken, Gazze'nin sınır kenti Refah'ta yaşayan İsmail Qishta, günler önce geleceği vaat edilen insani yardımı bekliyor.

Qishta, "İsrail binalarımızı yıktı, sevdiklerimizi öldürdü ve iki hafta boyunca bizi dünyadan izole etti. Yaşadığımız her günün son günümüz olacağını düşünüyoruz" dedi.

Çok beklenen yardımın gelmesinin, çatışmanın sona ermesi için bir umut ışığı da sunacağını düşünen Qishta, "İnsani yardıma izin verilmesi, dünyanın bizi önemsediği ve Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere katıldıkları anlamına geliyor" diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail hava saldırılarında yıkılan bir binanın kalıntıları üzerindeki insanlar görülüyor, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Muğazi Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Zeinab Mousa da benzer beklentileri dile getirdi.

Xinhua'ya konuşan 49 yaşındaki üç çocuk annesi Mousa, "Yaşamamız için gerekli temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve eşi benzeri görülmemiş çığırından çıkmış bu durumu gelecekte sona erdirmemize yardımcı olacak gerçek çabalara ihtiyacımız var" dedi.

Filistinli güvenlik kaynakları, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin yardım girişine hazırlık olarak yaklaşık 10 gün önce Refah sınırının önüne yerleştirilen beton bariyerleri kaldırdığını söyledi.

Yerel halk, kamyonların beton bariyerleri kaldırdığını ve ağır iş makinelerinin, önceki İsrail saldırıları nedeniyle sınır kapısında meydana gelen hasarları onarmak için çalıştığını gösteren bazı videolar paylaştı.

Mısır'ın Refah sınır kapısı yakınlarında Gazze'ye geçmek için bekleyen yardım malzemesi yüklü kamyonlar, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

İnsani yardım, tıbbi malzeme, gıda ve battaniye yüklü yaklaşık 175 kamyon, Gazze'ye girmek için geçidin yakınında sıraya girdi, ancak girişleri İsrail tarafından engellenmişti.

Filistin güvenlik kaynakları ve yerel görgü tanıklarının ifadesine göre, insani yardım yüklü kamyonlar Cumartesi günü abluka altındaki kıyı bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah kapısından Gazze'ye girdi.

Cuma günü Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gıda ve ilaç yüklü büyük konvoyun "Filistin halkı için yaşamla ölüm arasındaki fark" anlamına geldiğini söyledi.

Ancak Filistinli kaynaklar, bu yardımların "günde yaklaşık 450 ila 500 kamyon gıda, ilaç ve diğer ihtiyaç maddelerine" ihtiyaç duyan Gazzelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, yardımın nasıl ve ne şekilde ulaştırılacağı, yardımın Hamas'a ulaşmaması yönündeki İsrail'in talebi ve yardım sürecinin sürekli mi yoksa bir kereye mahsus mu olacağı konularında ilgili taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu belirtiyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail hava saldırılarında yıkılan bir binadan bir kişiyi çıkaran insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

İsrail, 9 Ekim'de Gazze Şeridi'nin gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik tedarikini keserek tam abluka uygulamaya başlamıştı.

7 Ekim'de Hamas, İsrail askeri hedeflerine ve Gazze Şeridi'ne komşu kasabalara binlerce roket atarak beklenmedik bir saldırı başlattı. Bunun üzerine İsrail, Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Bu kanlı çatışma, her iki taraftan 5.000'den fazla insanın ölümüne ve çok sayıda insanın da ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalmasına neden oldu.