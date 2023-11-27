Gazze'de İnsani Ateşkes İle Normal Hayata Dönme Mücadelesi

Gazze Şeridi'nde halk, Hamas ile İsrail arasında Cuma günü yürürlüğe giren dört günlük insani ateşkeste geçici olarak normal hayata dönmek için mücadele ediyor. Yerinden edilmenin getirdiği ıstırabın yanında günlük ihtiyaç ve yakıt yetersizliğinden de mustarip olan ve yaklaşan kış soğuğu için endişelenen Gazzeliler kalıcı barış istiyor.

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ÇEKİM TARİHİ: 25 Kasım 2023

TARİH: 27 Kasım 2023

1. Gazze'den çeşitli görüntüler

5. SES 4 (Arapça): İSMAİL AHMED, Gazze sakini

Gazze Şeridi'nde halk, Hamas ile İsrail arasında Cuma günü yürürlüğe giren dört günlük insani ateşkeste geçici olarak normal hayata dönmek için mücadele ediyor.

Yerinden edilmenin getirdiği ıstırabın yanında günlük ihtiyaç ve yakıt yetersizliğinden de mustarip olan ve yaklaşan kış soğuğu için endişelenen Gazzeliler kalıcı barış istiyor.

"Burada yaklaşık 45 gündür gaz yok. Gaz, su ve elektriğimiz yok. Ateş yakmak için ağaç dallarını kesmek zorunda kalıyoruz. Şansımız yaver gider de un bulursak, çocuklarım için ekmek pişiriyoruz.

Gördüğünüz gibi buradaki pek çok kişi çile çekiyor ve biraz gaz alabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor."

"Gazze'nin kuzeyinden buraya, güneye göç etmek zorunda kaldık. Ailemize daha fazla yemek pişirebilmek için gazdan tasarruf etmeye çalışıyoruz."

"Çatışmalar mahsulü mahvetti. Zeytin hasadı da dibe vurdu."

SES 4 (Arapça): İSMAİL AHMED, Gazze sakini:

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve çok sayıda Gazzeliyi yerinden eden şiddetli bombardımanın ardından buradaki herkes ateşkes istiyor. İsrail saldırıları bana zarar verdi, maddi durumumu kötü etkiledi çünkü halen maaşımı alamadım. Evimde 10 kişilik ailemin yanı sıra yerinden edilmiş yaklaşık 50 kişi daha yaşıyor.

Umarım ateşkes daha uzun sürer ve böylece bölgeye barış ve sükunet hakim olur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)