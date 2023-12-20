Gazze'de Hayatını Kaybeden Gazetecilere Adanmış "GaZZete" İstanbul'da Dağıtıldı

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının artması, uluslararası camiadan Filistin'e destek mesajlarının yükselmesine neden oldu. Bu destekler arasında, Filistin İçin Gazeteci Dayanışması'nın düzenlediği etkileyici bir eylem de yer alıyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde, Beşiktaş Meydanı, Eminönü, Kadıköy, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Üsküdar'da gerçekleşen basın açıklamalarında, saldırıların başladığı günden bu yana 97 gazetecinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

"GAZZE'DE," ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERE SAYGI DURUŞU

Dayanışma Sözcüsü Hayrünisa Çiçek, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, " İsrail'in işlediği savaş suçlarını ortaya çıkaracak yegane insanlar gazetecilerdir. İsrail'in bu soykırımına direnen gazeteciler ciddi baskılarla karşı karşıya bırakıldı ya da işinden kovuldu. Gazeteci öldürerek hakikatları gizleyemezsiniz. İşte bu yüzden tek sayı çıkardığımız GaZZete'mizi öldürülmesine rağmen direnmeye devam eden gazetecilere adıyoruz" ifadelerini kullandı.

GaZZete

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDA DAHA AZ GAZETECİ ÖLDÜ"

Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise konuşmasında, "Gazze'de var olan şey bir savaş değil bir katliam, bir soykırım. Bu soykırımı gösterecek gazeteciler İsrail için her zaman hedef olmuştur. Bu kadar kısa sürede 97 gazetecinin öldürülmesinin ne kadar vahim bir şey olduğunu anlatmak için şu örnekleri verebilirim: 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürmüştür ve 69 gazeteci öldürülmüştür. Vietnam Savaşı 20 yıl sürmüştür ve bu sürede 63 gazeteci hayatını kaybetmiştir. Gazeteci arkadaşlarımızdan destek istiyoruz" dedi.