Gazze'de Gıda ve Su Sıkıntısı Yaşayan Filistinlilere Yardım
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Gazze Şeri'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gıda ve su sıkıntısı yaşayan Filistinliler, gönüllülerin yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gazze'de İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı 11.000'i aştı.
GAZZE, 12 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeri'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gıda ve su sıkıntısı yaşayan Filistinliler gönüllülerin yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısının 11.000'i aştığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Dünya