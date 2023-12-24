Gazze'de düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti

Filsitin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde bulunan Deir al-Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de her gece olduğu gibi işgal güçleri, sivillerin evlerine yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırarak geceleri bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştürüyor. Filistin Kızılayı ekipleri dün gece Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah'ta bir evin hedef alınmasının ardından hayatın kaybeden 5 sivili ve 27 yaralıyı tahliye etti" denildi.