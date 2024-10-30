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Gazze'de Derinleşen İnsani Kriz: UNRWA'nın Kapatılması Tehdit Ediyor

Gazze'de Derinleşen İnsani Kriz: UNRWA'nın Kapatılması Tehdit Ediyor
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Filistinliler, UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesiyle daha derin bir insani krizin içine giriyor. İsrail'in yasası, bu kurumun sağladığı yardımları ve hizmetleri tehdit ediyor.

Gazze’de yaşayan Filistinliler savaşın birinci yıldönümü geride kalırken daha derin bir insani krizin içine giriyor.

İsrail, bu hafta başında Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) İsrail’de ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerine son verdi.

Gazze’nin iki milyondan fazla nüfusunun neredeyse hepsi bu kurumdan gelen yardıma ve hizmetlere muhtaç bir durumda yaşıyor.

İsrail ise bu kurumdaki bazı çalışanların 7 Ekim saldırılarına karıştığını öne sürüyor.

Bunun üzerine kimi Batı ülkeleri bu yılın başında kuruma yaptıkları maddi yardımı kesmişti.

Han Yunus’ta yaşayan Yasemin El Aşri, “UNRWA bizim için her şey demek: Hayatımız, yemeğimiz, içeceğimiz, tıbbi ihtiyaçlarımız… Kapanırsa un olmayacak demektir. Oğlum hastalandığında nereye gideceğim?” diyor.

Kayıtlı bir mülteci olan Sait Evida, “UNRWA’in yasaklanması Filistinliler için başka bir savaş demektir” yorumunda bulunuyor.

Pazartesi günü uluslararası baskıya rağmen parlamentodan geçen yeni yasaya göre İsrailli yetkililer UNRWA ile herhangi bir bağlantı kuramayacak.

Yasanın destekçilerinden muhalefet milletvekili Sharren Haske, Hamas’ın örgütü ele geçirdiğini öne sürüyor.

UNRWA ise tarafsız olduğunu söylüyor.

Koruma statüsü kalkabilir

Öngörüldüğü gibi yasanın üç ay içinde devreye girmesi takdirinde ağır etkilerinin olacağı düşünülüyor.

Kurum yetkililerinden Sam Rose, malzemelerin İsrail yetkilileriyle işbirliği içinde dağıtıldığını, yasağın gerçekleşmesi takdirinde Gazze’de çalışamayacaklarını söylüyor.

Yüz binlerce kişinin sığındığı UNRWA okullarının, kliniklerinin ve diğer binaların koruma altındaki statüsünün yok olacağını vurguluyor.

İsrail ise BM anlaşmasını ve uluslararası yasaları ihlal etmekle suçlanıyor.

UNRWA, Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye’de altı milyon Filistinliye sağlık, eğitim, gıda gibi alanlarda hizmet sağlıyor.

Geçen hafta UNRWA, bir İsrail saldırısında öldürülen Hamas komutanının 2022 yılından beri çalışanı olduğunu kabul etmişti.

Ağustos ayında ise binlerce çalışanından sadece dokuz kişinin saldırılarda yer almış olabileceğinin tespit edildiğini, bu kişilerin de kovulduğunu belirtmişti.

UNRWA, İsrail devletinin 1948'deki kuruluşundan bir yıl sonra, 1949'da Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla kuruldu.

BBC

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