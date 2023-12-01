Üye Girişi
Haberler

Gazze'de çocuklar cami enkazından Kur'an sayfalarını topluyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail ordusunun saldırıları sonucu büyük yıkımın meydana geldiği Gazze Şeridi'nde çocuklar Omar bin Al-Khattab Camii'nin enkazından Kur'an sayfalarını tek tek topluyor.

- Gazze'de çocuklar cami enkazından Kur'an sayfalarını topluyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun saldırıları sonucu büyük yıkımın meydana geldiği Gazze Şeridi'nde çocuklar Omar bin Al-Khattab Camii'nin enkazından Kur'an sayfalarını tek tek topluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar bölgede büyük yıkıma neden oldu. İsrail ordusunun saldırılarında yaklaşık 15 bin Filistinli hayatını kaybederken, binlerce Filistinli yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. İsrail güçlerinin ibadethanelere düzenlediği saldırılarda ise 88 cami yerle bir oldu, 174 camide ise büyük hasar meydana geldi. İsrail hava saldırılarında yerle bir olan camilerden Omar bin Al-Khattab Camii'nde Kur'an-ı Kerim'ler paramparça olurken, bölgede yaşamayı sürdüren Filistinliler, Kur'an'ın sayfalarını tek tek arayarak toplamaya çalışıyor. Arama çalışmalarını kameraya kaydeden Filistinli, İsrail saldırılarında yaralanan kızı Ruqaya ve oğlu Ubaida'nın yırtık Kur'an sayfalarını toplamak için tüm güçleriyle enkazda çalıştıklarını ifade ederek, o anları paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İsrail Gazze Cami İnsan Hakları Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title