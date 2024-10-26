Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 42 Bin 924'e Ulaştı

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 42 bin 924 sivilin hayatını kaybettiğini, 100 bin 833 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya