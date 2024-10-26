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Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 42 Bin 924'e Ulaştı

Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 42 Bin 924'e Ulaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 42 bin 924 sivilin hayatını kaybettiğini ve 100 bin 833 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle sivil kayıpların artması uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratıyor.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 42 bin 924 sivilin hayatını kaybettiğini, 100 bin 833 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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