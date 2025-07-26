Gazze'de Açlık nedeniyle Can Kayıpları 127'ye Yükseldi

Gazze'de Açlık nedeniyle Can Kayıpları 127'ye Yükseldi
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İsrail'in ablukası altında Gazze'de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 5 kişi açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

İSRAİL'in ablukası altındaki Gazze'de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 127'ye yükseldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık kaynaklı yaşamını yitirdiğini, açlıktan ölenlerin toplam sayısının ise 85'i çocuk 127'ye yükseldiğini bildirdi.

Berş, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini vurgulayarak, "Gıda malzemeleri sınır kapılarında tutuluyor, yardımlar bloke ediliyor ve uluslararası toplum bu utanç verici suskunluğunu koruyor. Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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