Gazze'de 800 Bin Çocuk Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in ablukası ve saldırıları sonucunda Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuğun yerinden edildiğini bildirdi. UNICEF Sözcüsü, Gazze'deki sağlık durumunun kötüleştiğini ve çocukların kitlesel salgın riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elder, Gazze'de temiz suya ve sanitasyona erişimdeki kısıtlama devam ettiği sürece ölen çocuk sayısında trajik bir artışın yaşanacağını belirtti.

Gazze'de yağmur mevsiminin başladığına da dikkati çeken Elder, çocukların ciddi olarak kitlesel salgın riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Elder, "Gazze'de şu ana kadar 5 bin 350'den fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, içler acısı. Acı, Gazze'ye yerleşiyor. Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuk yerinden edildi. Bu da çocuklar için daha fazla can kaybı potansiyelini önemli ölçüde artırıyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldüğünü ve 2 çocuğun ise aile üyeleriyle korkunç bir şekilde yaralandığını belirterek, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan ve hizmet veremeyecek duruma gelen Şifa Hastanesi'ndeki durumun, Gazze'de çekilen acıları gözler önüne serdiğini söyledi.

Lindmeier, Şifa Hastanesi'ndeki 200 hasta ve 50 sağlık çalışanını tahliye etmeyi planladıklarını belirterek, Gazze'deki hastane ve kliniklerin sadece yarısından azının hizmet verebildiğini, bunların da düşük bir kapasitede çalıştığını vurguladı.

Gazze'deki sağlık sisteminin, binlerce yaralı, kritik hasta ve artan salgınlarla başa çıkmaya çalıştığını vurgulayan Lindmeier, "(Gazze'deki sağlık merkezleri) Neredeyse hiç su, yakıt, yiyecek, elektrik veya tıbbi malzeme olmadan bakım sağlıyorlar." dedi.

Lindmeier, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 72 bin üst solunum yolu enfeksiyonu, yaklaşık 49 bin ishal, 1021 su çiçeği ve 17 bin 274 cilt enfeksiyonları vakası görüldü. İki binden fazla kanser hastası, binden fazla hayatta kalmak için diyalize ihtiyaç duyan hasta, kardiyovasküler hastalıklar sahibi 50 bin hasta ve 60 binden fazla diyabet hastası risk altında. Gazze'de tahminen 50 bin hamile kadın var ve bunların birçoğu tecrübeli hizmetli olmadan doğum yapacak." ifadelerini kullandı.

Gazze için acil insani ateşkes çağrısında bulunduklarını belirten Lindmeier, insani yardım ve yardım ekiplerine engelsiz erişim için taleplerini yineledi.

"Gazze'de 1,6 milyon kişi yerinden edildi"

Toplantıya çevrim içi katılan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Başekonomisti Arif Husain de Gazze'deki nüfusun tamamının (2,2 milyon) gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Husain, Gazze'deki 1,6 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.