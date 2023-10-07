Gazze'de 2 Filistinli foto muhabiri öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze yakınlarında 2 Filistinli foto muhabirinin öldürüldüğünü bildirdi.

RSF'den yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı saldırıyı ve İsrail'in buna verdiği karşılığı takip eden 2 Filistinli foto muhabirinin Gazze yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu suçlar kınanırken, taraflara muhabirleri koruma çağrısı yapıldı.

Öldürülen muhabirlerin Ain Media için çalışan İbrahim Lafi ile Ain Rabi'a için çalışan Mohammad al-Salihi olduğu aktarıldı.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 100 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1000'e yaklaştığını duyurmuştu.