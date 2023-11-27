Gazze Belediyesi: İsrail Güçleri Yardımları Engelliyor

Gazze Belediyesi, "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ulaşmadığını ve İsrail güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürerek vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini belirtti.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Temel ihtiyaç maddelerindeki ciddi eksiklikten şikayet eden Muhenna, şehirdeki pazar yerlerinin çoğu İsrail güçleri tarafından tahrip edildiği için ciddi bir mal kıtlığı yaşandığını söyledi.

İsrail ordusunun yoğun saldırısına maruz kalan Gazze sokaklarında 35 bin ton katı atık biriktiğini belirten Muhenna, "İsrail güçleri atıkların şehrin güneydoğusundaki çöp toplama alanına taşınmasını engelliyor. Şehir merkezindeki geçici çöplüklerde toplanan atıklar yangınlara neden oluyor. Bu yangınlardan çıkan kirli duman insan ve çevre sağlığı için büyük risk oluşturuyor." dedi.

Muhenna, birikmiş çöplerin ve kanalizasyonların temizlenmesi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 700 bin Filistinliye temiz su sağlanabilmesi için uluslararası kuruluşlara belediyelere yeterli miktarda yakıt sağlamaları çağrısında bulundu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Muhenna, "İsrail güçlerinin hala Gazze'nin birçok bölgesinde varlığını sürdürdüğünü ve vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini" aktardı.

Bölgedeki insani durum felaket seviyesine ulaştı

Sözcü Muhenna, "Bugüne kadar Gazze kenti dahil Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ve yakıt ulaşmadı. Bölgedeki sağlık sistemi ve insani durum felaket seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Gazze'ye ulaşan insani yardımların yetersiz olduğunu dile getiren Muhenna, "özellikle hizmet ve sağlık kurumları, sivil savunma ekipleri ve belediyelerin ihtiyaçlarının çok fazla" olduğunu ifade etti.

Muhanne, "Olumsuz hava koşulları kamp ve barınma merkezlerine sığınan yerlerinden edilmiş binlerce insanın yaşamını zorlaştırıyor. Bu insanların ısınmak için battaniye, kıyafet, elektrik ve yakıta ihtiyaçları var." dedi.

Yakıt ihtiyacı çok fazla

Gazze Belediyesi Sözcüsü Muhenna, yeterli yakıt olmadığı için belediyelerin iş makinelerini çalıştıramadığını belirterek, "İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazı altında kalan Filistinlilerin cesetlerini çıkarmak ve saldırılarda tahrip olan yolları kullanılacak hale getirmek için acilen yakıt ihtiyacının giderilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Atık su pompa istasyonlarının ve Gazze'de halen faaliyette olan su kuyularının işletilmesi için de yakıta ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Muhenna, aksi durumda şehirde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılacağı uyarısında bulundu.

Muhenna, "İsrail'in belediye garajını hedef alan saldırısında çok sayıda araç ve iş makinesi tamamen kullanılmaz hale geldi ve hizmet dışı kaldı." dedi.