Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı - Haberler

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Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı

Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı

Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.

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Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.

Açıklamada "Bugün 'Gazprom', gaz çekme koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması çerçevesinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Gazprom Letonya Rusya Dünya Haberler

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