Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu. Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu. Açıklamada "Bugün 'Gazprom', gaz çekme koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması çerçevesinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu" denildi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Gazprom Letonya Rusya Dünya Haberler

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