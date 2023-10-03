Gaziantep'te Tasarım Günleri Etkinlikleri Başlıyor

Dünya halı üretiminin başkenti olma özelliğiyle adından sıkça söz ettiren Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek Tasarım Günleri etkinliklerinde Halı İhracatının Yıldızlarıyla IX. Makine Halı Tasarım Yarışmasına katılan yarışmacılara 6 Ekim 2023 tarihinde GAİB hizmet binasında düzenlenecek gecede ödüllerinin verileceği açıklandı.

Tasarım Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan gecede halı tasarım yarışmasına katılan yarışmacılar ve 2022 verilerine göre en çok ihracat yapan halı ihracatçılarına ödüllerinin verileceği açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Tasarım Haftası etkinliklerinin 5 Ekim 2023 'te başlayacağını Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ile IX. Makine Halısı Tasarım Yarışması Ödül Törenlerinin 6 Ekim 2023 tarihinde GAİB hizmet binasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Dünya halı modasına Türkiye damgası

IX. Makine Halı Tasarım Yarışmasına bu yıl elektronik ortamda 211 adet eserin başvurduğunu ön değerlendirme sonucu teslim alınan 190 eserin 189'unun yarışmaya katılmaya hak kazandığını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda tasarım yarışmamıza büyük ilgi var. Yarışmaya katılan 189 eserin jüri tarafından yapılan ön incelemelerin ardından 20 asil ve 5 yedek yarışmacı belirlenmiş ve bu eserlerin farklı firmalar tarafından dokunması sağlanmıştır. 5 Ekim 2023 tarihinde GAİB hizmet binasında sergilenecek olan bu eserler Türkiye'nin dört bir yanından gelen işin uzmanları ve akademisyenler tarafından incelenerek ödül almaya hak kazanan eserlerin tespiti yapılacaktır. Dereceye giren eserlerin sahipleri 6 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan ödül gecesinde ödüllendirilecektir. Genç tasarımcılarımızın her geçen gün sayılarının artması ve sektörümüze yönelmesi elbette sektörümüzün geleceği için büyük önem taşıyor. Bu yarışmalarımızla genç yeteneklerin tespiti ve sektöre kazandırılması da sağlanmaktadır" dedi.

İhracatın yıldızlarına ödül yağacak

TİM tarafından 2022 verileri göz önüne alınarak açıklanan Türkiye'nin en fazla ihracat yapan firmalar arasına giren halı ihracatçılarının da ödüllendirileceğini açıklayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "TİM tarafından 2022 ihracat rakamlarına göre GAHİB üyesi halı ihracatçısı ilk 27 firmamızı ödüllendirmek için 6 Ekim 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz "Halı İhracatının Yıldızları Ödül töreninde firma temsilcilerimiz ödüllendirilecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP