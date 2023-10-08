Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir ikamette 245 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda 245 adet sikke ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonda 245 adet sikke ele geçirildi. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya