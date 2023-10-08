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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir ikamette 245 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.