Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Nurdağı'nda orman yangını

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına UMKE, itfaiye ve yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilirken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Yangın Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlıbel mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına UMKE, itfaiye ve yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor. Yangın dağlık bölgedeki ormana yayıldığı için karadan gidilemeyen bölgelere yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor.

"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi Aslanlıbel yolunda maalesef orman yangını çıktı. İlgili tüm birimlerimizle birlikte çevre illerden gelen takviye ekipler ve 3 helikopterle yangına müdahale ediliyor. yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.