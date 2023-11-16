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Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 10 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'in Araban ve İslahiye ilçelerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 10 şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı malzemelere el konuldu ve yasal işlem başlatıldı.