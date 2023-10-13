Gaziantep'te Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

1) GAZİANTEP'TE FİLİSTİNLİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

GAZİANTEP'te Filistinlilere destek amacıyla toplanan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gaziantep'te, Cuma namazının ardından Hamas'ın, İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna destek vermek için Ulu Cami önünde toplanan kalabalık yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından dualar edildi. Dua edildiği sırada bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Ellerinde Filistin bayrakları sallayarak 'Hamas'a selam direnişe devam' sloganları atan grup daha sonra dağıldı.