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Gaziantep'te 245 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elinde tarihi eserleri satmak isteyen bir kişi tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 245 sikke bulundu. Sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi ve şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.