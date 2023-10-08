Gaziantep'te 245 sikke ele geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elinde tarihi eserleri satmak isteyen bir kişi tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 245 sikke bulundu. Sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi ve şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak isteyen kişiyi tespit edip, adresine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alırken, evdeki aramalarda 245 sikke ele geçirildi. Sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya