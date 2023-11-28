Gauteng eyaletinde banka soygunu şüphelisi 5 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, polisle çatışmaya giren banka soygunu şüphelisi 5 kişi hayatını kaybetti. Polisler, iki aracı takibe aldıktan sonra şüphelilere ateş açıldı. Olayda 5 şüpheli ölürken, bir kadın ise polise teslim oldu. Araçların daha önce 3 ayrı suçta kullanıldığı belirlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, polisle çatışmaya giren banka soygunu şüphelisi 5 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, banka soygununa dair ihbar üzerine polisler, iki aracı takibe aldı.

Araçtaki şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada 5 şüpheli hayatını kaybetti, araçlardan birinde bulunan 1 kadın ise polise teslim oldu.

N14 otoyolunda meydana gelen olayda, polisin el koyduğu iki aracın da daha önce 3 ayrı suçta kullanıldığı tespit edildi.