Garibaşvili, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."