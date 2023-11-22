Gana'nın Oti Bölgesinde Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Oti bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Oti Bölge Bakanı Joshua Gmayenaam Makubu, yerel televizyon kanalına verdiği röportajda, bölgeye bağlı Nkwanta ilçesinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Makubu, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ambrose Dery, saldırı nedeniyle kasabada 17.00-06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Dery, ayrıca Nkwanta ilçesi ve çevre sakinlerinin silah, mühimmat veya herhangi bir saldırı aleti taşımasını yasakladı.