Gana'nın kuzeyindeki silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gana'nın Togo sınırındaki Pusiga bölgesine bağlı Cinkasse köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gana'nın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Pusiga Bölge Şefi Zubeiru Abdulai, yaptığı açıklamada, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, Gana'nın Togo sınırındaki Pusiga bölgesine bağlı Cinkasse köyünde tüccarları taşıyan araca saldırı düzenlediğini kaydetti.
Abdulai, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Gana'da militan şiddeti nadiren görülse de komşuları Togo ve Fildişi Sahili'nde militanlar kuzey sınırlarını geçerek ara sıra saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Dünya