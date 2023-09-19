Gana'da Wagner'i Destekleyen Grup Gözaltına Alındı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Western vilayetinde, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'i desteklemek amacıyla grup kurduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Western Vilayeti Polis Komutanlığından yapılan açıklamada, vilayetin Diabene bölgesinde 3 kişinin, Wagner'i desteklemek amacıyla grup kurduğu belirtildi.

Söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalandıklarında ellerinde Wagner ve Rusya bayrakları bulunan bu kişilerin Avustralya'dan sponsor olduğu iddia edilen bir kişinin yardımıyla 20 genci de aralarına aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'i desteklemek amacıyla grup kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bu kişilerin, mahkemeye sevk edildiği belirtildi.