Gana'da Tekne Kazası: 1 Ölü, 50 Kayıp

Gana'nın Bono East vilayetinde aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kayboldu. Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Bole Bölge Direktörü Kipo Sulemana, kaza bölgesine ulaşılamadığını ifade ederek, kayıpları kurtarmak için yerel halktan yardım istedi.

Gana'nın Bono East vilayetinde aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kayboldu.

Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Bole Bölge Direktörü Kipo Sulemana, yaptığı açıklamada, Bono East vilayetindeki Black Volta Nehri'nde yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin nehirdeki bir ağaç kütüğüne çarparak alabora olduğunu belirtti.

Sulemana, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını, 50 kişinin ise kayıp olduğunu ifade etti.

Kaza bölgesine ulaşılamadığını ifade eden Sulemana, NADMO'nun kayıpları kurtarmak için yerel halktan yardım istediğini aktardı.