Gana'da Sınırlı Gaz Arzı Nedeniyle Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, sınırlı gaz arzı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Gana Şebeke Şirketi tarafından yapılan açıklamada, kesintinin ülkenin Tema bölgesine sınırlı gaz tedarikinden kaynaklandığı belirtildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, sınırlı gaz arzı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Gana'da elektrik iletim işletmecisi olan Gana Şebeke Şirketinden (GRIDCo) yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin ülkenin Tema bölgesine sınırlı gaz tedarikinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum ülkenin çoğu bölgesindeki tüketicilere elektrik tedarikini etkileyecek. Verilen rahatsızlıktan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, elektriğin ne zaman geri geleceği ya da elektrik sorunlarının ne kadar süreceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.