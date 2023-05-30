Gana'da Otobüs ve Tanker Çarpışması: 16 Ölü

Gana'nın Central vilayetinde otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 40 kişi yaralandı. Yaralıların tedavi altına alındığını ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.