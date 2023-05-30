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Gana'da Otobüs ve Tanker Çarpışması: 16 Ölü

Gana'da Otobüs ve Tanker Çarpışması: 16 Ölü

Dünya Haberleri

Gana'nın Central vilayetinde otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 40 kişi yaralandı. Yaralıların tedavi altına alındığını ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gana'nın Central vilayetinde otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Central vilayetine bağlı Gomoa Okyereko bölgesinde, başkent Akra ile Cape Coast arasındaki kara yolunda otobüs ve tanker çarpıştı.

Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Otobüsün Gana'nın başkenti Akra'ya gitmek üzere Liberya'dan yola çıktığı öğrenildi

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Gana Dünya Haberler

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