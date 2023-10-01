Gana'da Otobüs-Minibüs Çarpışması: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Gana'nın Oti vilayetinde meydana gelen otobüs-minibüs çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada bazı yaralıların durumu ağır.
Gana'nın Oti vilayetinde otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.
Gana Ulusal İtfaiye Servisinden yapılan açıklamaya göre, Oti vilayetindeki Peki-Adzokoe kara yolunda hız yapan yolcu otobüsü seyir halindeki minibüse çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Dünya