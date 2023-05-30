Gana'da Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Başarısını Kutladı

Gana'da öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını ellerinde Türk bayraklarıyla kutladı.

Ülkenin Tamale bölgesinde bulunan Fatma Farida Okulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini sevinçle karşıladı.

Öğrenciler, şarkılar söyledi ve ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Fatma Farida Okul Müdürü Suleman Watara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gana'da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Watara, Erdoğan'ın seçimi kazanmasından çok mutlu olduklarını kaydederek, "Erdoğan, sadece Türkiye lideri değil aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir lider." dedi.