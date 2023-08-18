Gana'da Nijer vatandaşları askeri yönetimi protesto etti

Gana'da yaşayan Nijer vatandaşları, ülkelerindeki askeri yönetimi protesto etti. Protestocular, Nijer'deki hareketliliği engelleyen ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açan sınırların ve havaalanlarının kapatılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Gana'da yaşayan Nijer vatandaşları, ülkelerinde 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasını protesto etti.

Gana'nın başkenti Akra'daki Niamey Büyükelçiliğinde bir araya gelen yaklaşık 100 Nijerli, ülkelerindeki askeri yönetimi kınadı.

Nijer bayrakları, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un fotoğrafının yanı sıra "Bazum cumhurbaşkanı, Tchiani ise suçlu" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, askeri yönetime karşı sloganlar attı.

Protestocular, Nijer'de hareketliliği engelleyen ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açan sınırların ve havaalanlarının kapatılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Protestoya katılan Alhaji Sulley, Nijer'de demokrasiye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Nijerliler olarak cumhurbaşkanımıza oy verdik ve o kalmalı. 5 yıl sonra yapılacak yeni seçimle ülke yönetimi belirlenecek. Cumhurbaşkanının herhangi bir sorunla karşılaşmadan görevini yerine getirmesine izin verilmeli." dedi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.