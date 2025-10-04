Gana'da Maymun Çiçeği Salgını: Vaka Sayısı 583'e Yükseldi
Gana Sağlık Servisi, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 583'e ulaştığını bildirdi. Salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Gana Sağlık Servisi'nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
