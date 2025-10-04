Haberler

Gana'da Maymun Çiçeği Salgını: Vaka Sayısı 583'e Yükseldi

Gana'da Maymun Çiçeği Salgını: Vaka Sayısı 583'e Yükseldi
Güncelleme:
Gana Sağlık Servisi, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 583'e ulaştığını bildirdi. Salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

GANA'da maymun çiçeği salgınında doğrulanmış vaka sayısının 583'e yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisi'nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

