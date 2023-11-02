Gana'da Filistin'e Destek Gösterisi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi yapıldı. Başkent Akra'daki Kwame Nkrumah Circle Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye, aralarında yabancılar ve öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Filistin ve Gana bayrakları açan göstericiler, 'Savaşa hayır', 'Filistinlilerin yanındayız', 'Filistin için adalet' pankartları taşıyarak 'Özgür Filistin' sloganları attı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Başkent Akra'daki Kwame Nkrumah Circle Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye, aralarında yabancılar ve öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Filistin ve Gana bayrakları açan göstericiler, "Savaşa hayır", "Filistinlilerin yanındayız", "Filistin için adalet" pankartları taşıyarak "Özgür Filistin" sloganları attı.

Protestoya katılan eski milletvekili Ras Mubarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın Filistin'de yapılan soykırımı gördüğünü, apartheid İsrail'in insanlığa karşı suçlar işlediğini söyledi.

Ganalılar olarak mazlum Filistin halkının yanında olduklarını kaydeden Mubarak, "Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların toplu olarak öldürülmesinin arkasında durması talihsiz bir durumdur." dedi.

Mubarak, Filistin halkına yönelik saldırıların ve işgalin derhal sona erdirilmesini istediklerini belirtti.

Eski Akra Valisi ve Milletvekili Alfred Oko Vanderpuije de Hamas'ın 7 Ekim'de yaptıklarına karşı olduğunu ancak İsrail'in artık masum canları alarak çok ileri gittiğini dile getirdi.

Filistinli çocukların, ailelerin, hastanelerin yok edildiğine dikkati çeken Vanderpuije, bu vahşetin durması gerektiğini söylemenin ve diyaloğa yol açarak barışı sağlamanın zamanının geldiğini ifade etti.