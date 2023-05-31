Gana'da Altın Madeninde Onlarca Kaçak Madenci Mahsur Kaldı

Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde kuyunun yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu onlarca kaçak madenci mahsur kaldı. AngloGold adlı şirketin Obuasi Altın Maden Ocağı'nda gerçekleşen olayda, yasa dışı noktaların kapatılması sonucu kaçak madenciler mahsur kaldı. Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında yer alıyor ve yasa dışı madencilik faaliyetleri ülke genelinde ciddi bir sorun olarak görülüyor.

Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde kuyunun yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu onlarca kaçak madenci mahsur kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaçak madenciler, Ashanti vilayetine bağlı Anwiam bölgesinde yasa dışı giriş noktaları kullanarak AngloGold adlı şirketine ait Obuasi Altın Maden Ocağı'nda altın aramaya gitti.

AngloGold, yasa dışı noktaları kapatınca onlarca kaçak madenci mahsur kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, madenin bulunduğu bölgelerde yasa dışı madencilerin mahsur kalmış olabileceğini iddia eden raporlardan haberdar olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Obuasi Altın Madeninin yönetim ekibi, ilgili makamları ve kamu güvenlik hizmetlerini bilgilendirdi ve onlarla yakın bir şekilde çalışıyor." denildi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 3 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.