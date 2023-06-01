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Gana'da altın madeninde mahsur kalanlardan kurtarılanların sayısı 86'ya yükseldi

Gana'da altın madeninde mahsur kalanlardan kurtarılanların sayısı 86'ya yükseldi

Dünya Haberleri

Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu mahsur kalan kaçak madencilerden kurtarılanların sayısı 86'ya yükseldi.

Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu mahsur kalan kaçak madencilerden kurtarılanların sayısı 86'ya yükseldi.

Ashanti vilayeti polisinden yapılan açıklamada, Anwiam bölgesindeki altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerden 7'sinin daha kurtarıldığı belirtildi. Böylece maden kuyusundan çıkan kişi sayısı 86'ya çıktı.

Açıklamada, çıkanların sağlık durumlarının iyi olduğu gözaltına alındıkları ifade edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaçak madenciler, 29 Mayıs'ta Ashanti vilayetine bağlı Anwiam bölgesinde yasa dışı giriş noktaları kullanarak AngloGold adlı şirkete ait Obuasi Altın Maden Ocağında altın arıyordu.

AngloGold, kaçak girişleri kapatınca yaklaşık 300 kişi madende mahsur kalmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Ashanti Maden Gana Dünya Haberler

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