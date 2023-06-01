Gana'da altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerden 79'u kurtarıldı

Gana'nın Ashanti vilayetinde, bir altın madeninde kuyunun yasa dışı giriş noktalarının kapatılması sonucu mahsur kalan kaçak madencilerden 79'u çıktı. AngloGold Maden Şirketi Genel Müdürü Eric Asubonteng, mahsur kalan kaçak madencilerin emniyet ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti.