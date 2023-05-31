Gana, BM Barışı Koruma Bakanlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Gana'nın 5-6 Aralık'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Bakanlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi. Zirve süresince sivillerin korunması, barış gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğinin artırılması, kadın, barış ve güvenlik gündeminin ilerletilmesi ile barışı koruma operasyonlarının performans ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi gibi kritik konulara odaklanılacak.

Gana'nın 5-6 Aralık'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Bakanlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakan Yardımcısı Thomas Mbomba, yaptığı açıklamada, BM Barışı Koruma Bakanlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapma ayrıcalığının Gana'ya emanet edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Mbomba, 5-6 Aralık'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenecek toplantıda, dünyanın dört bir yanından liderler, politika yapıcılar ve paydaşların katılımıyla BM barışı koruma operasyonlarının karşılaştığı zorluklar ve fırsatların ele alınacağını söyledi.

Zirvenin deneyimlerin paylaşılması ve sürdürülebilir barışa yönelik ortak arayışlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için ortam sağlayacağını kaydeden Mbomba, "Zirve süresince sivillerin korunması, barış gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğinin artırılması, kadın, barış ve güvenlik gündeminin ilerletilmesi ile barışı koruma operasyonlarının performans ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi gibi kritik konulara odaklanacağız." dedi.