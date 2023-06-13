Gambiya Cumhurbaşkanı üçüncü dönem için aday olabileceğini ima etti

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, 2026'da yapılacak seçimde üçüncü dönem için aday olabileceğini ima etti. Barrow, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir toplantıda, iktidarı bırakmasını bekleyenlerin biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırının olmadığı Gambiya'da önceki 2 cumhurbaşkanı 20 yıldan fazla görevde kalmıştı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, 2026'da yapılacak seçimde üçüncü dönem için aday olabileceğini ima etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Barrow, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir toplantıda, iktidarı bırakmasını bekleyenlerin biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti.

Barrow, Gambiyalılara istifa etmek istediğini ve yakında hükümeti devralacaklarını söyleyen insanlar olduğunu iddia ederek, kendisinin hiçbir yere gitmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırının olmadığı Gambiya'da önceki 2 cumhurbaşkanı 20 yıldan fazla görevde kalmıştı.

Barrow, 2017'da sadece üç yıl görev yapıp ardından istifa edeceği anlaşmasıyla iktidara gelmişti ancak seçim kampanyasında verdiği bu sözü tutmadı.

Ülkede 2019'da hazırlanan yeni anayasa taslağı iki dönem sınırını içeriyordu ancak parlamento tarafından kabul edilmemişti.