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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Young Boys ile karşılaşacak

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. Maçın detayları ve takımların performansları hakkında bilgi verildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Çarşamba akşamı İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.

İsviçre’nin Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak.

Maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını ise yine Amanya’dan Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Maçın VAR hakemi de Alman Christian Dingert olacak.

Süper Lig’in geçen sezonki şampiyonu Galatasaray, bu sezon Avrupa’daki ilk maçına İsviçre deplasmanında çıkacak.

Sarı kırmızılı takım iki ayaklı turun ilk maçında avantaj peşinde. Rövanş maçı 27 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

Galatasaray, Young Boys’u eleyip play-off turunu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına kalacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Young Boys bu sezona nasıl başladı?

İsviçre Süper Ligi’nde beş maça çıkan Young Boys şu ana kadar iyi bir tablo çizemedi.

Beş maçta hiç galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-siyahlı takım iki kez berabere kaldı, üç kez de mağlubiyet aldı.

Topladığı iki puanla 12 takımlı ligin sondan ikinci sırasında yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre toplamda 17 şampiyonluğu bulunan Young Boys ligde son yıllara damgasını vurdu.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Young Boys, son altı sezonda beş kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Takımın teknik direktörlüğünü sezon başından bu yana İsviçreli Patrick Rahmen yapıyor.

İsviçreli santrafor Cedric Itten, bu sezon çıktığı altı maçta dört gol ve bir asist kaydetti. Takım arkadaşı hücum oyuncusu Silvere Ganvoula ve sol kanat Alan Virginius üçer golle en golcü oyuncular arasında.

Takım maçlarını 31 bin 500 kişilik Wankdorf Stadyumu’nda oynuyor.

Sezona Süper Kupa maçında 5-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, Süper Lig’deki ilk iki maçında ise hata yapmayarak galibiyet sevinçleri yaşadı.

Geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan sarı kırmızılı ekip, orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sağ bek Elias Jelert ve forvet Michy Batshuayi’yi transfer etti.

Şampiyonlar Ligi Play Off turundaki diğer maçlar şöyle:

20 Ağustos Salı :

21 Ağustos Çarşamba:

BBC

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Young Boys İsviçre Futbol Dünya Spor Futbol Spor Dünya Güncel Haberler

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