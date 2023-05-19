Gagauz Özerk Yeri'nde 19 Mayıs kutlamaları

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi ve diğer yetkililer etkinliğe katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde coşkuyla kutlandı.

Gagauz Özerk Yeri'nin Kongaz köyünde 1999'da kurulan Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel'in yanı sıra Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Cengiz Güzeloluk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Lise öğretmenleri ile öğrencilerin de yer aldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Moldova marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sertel, burada yaptığı konuşmada, bayramın önemine işaret ederek, "Gençlere, verilebilecek en güzel hediye Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı konserle devam eden etkinlikte, şiirler okundu, türküler söylendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.