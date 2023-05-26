Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi

Dina'nın cenazesi annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler tarafından üç gün önce Bahçelievler'deki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınmıştı. Bir cenaze firması tarafından işlemleri yürütülen Ibouanga'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Dina'nın cenazesi İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçağıyla saat 08.30'de Gabon'a gönderildi.

- İstanbul