Gabon'da devrik lider Ali Bongo Ondimba tedavi için serbest bırakıldı

Gabon'da cunta yönetimi, devrik lider Ali Bongo Ondimba'nın tedavi için ülkeyi etmekte özgür olduğunu açıkladı. Gabon Ordu Sözcüsü Albay Ulrich Manfoumbi, Ondimba'nın ev hapsinden çıkarıldığını ve yurtdışına çıkabileceğini belirtti.

Gabon'da cunta yönetimi, devrik lider Ali Bongo Ondimba'nın tedavi için ülkeyi etmekte özgür olduğunu açıkladı.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da cunta yönetiminden devrik lider Ali Bongo Ondimba açıklaması geldi. Gabon Ordu Sözcüsü Albay Ulrich Manfoumbi ulusal kanalda yaptığı açıklamada, ev hapsinde tutulan Ondimba'nın serbest bırakıldığını belirterek, devrik liderin tedavi için yurtdışına çıkmakta özgür olduğunu ifade etti. Geçiş hükümetinin yeni Devlet Başkanı General Brice Clotaire Oligui Nguema tarafından onaylanan karar, Nguema'nın yemin töreninin ardından geldi.

Gabon'un devrik Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, ülkede 30 Ağustos tarihinde yapılan darbenin ardından evinde alıkonulmuş, Ondimba'nın ailesi ve doktorlarıyla birlikte olduğu kaydedilmişti. - LIBREVILLE