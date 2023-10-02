Gabon'da darbe sonrası General Nguema, Kongo Cumhurbaşkanı ile görüştü

Gabon'da 30 Ağustos darbesiyle iktidarı ele geçiren General Brice Oligui Nguema, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'guesso ile bir araya geldi. General Nguema, Kongo Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Gabon'da 30 Ağustos darbesiyle iktidarı ele geçiren General Brice Oligui Nguema, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'guesso ile bir araya geldi.

General Nguema, Kongo Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında ilk olarak, Oyo Ollombo Havalimanı'nda, Başbakan Anatole Collinet Makosso ile görüşen General Nguema daha sonra Oyo kasabasında Cumhurbaşkanı N'guesso ile bir araya geldi.

General Nguema, ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaptıklarımızı dünya liderlerine anlatabilecek lider ile konuşmaya, istişare etmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya geldim." ifadesini kullandı.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.