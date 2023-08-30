Gabon'da Askerler Yönetime El Koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yönetime el koyduklarını duyurdu. Askerler, ülkede Başkan Ali Bongo'nun 3'üncü kez kazandığı seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da 12 asker, Devlet Başkanı Ali Bongo'nun seçimi kazandığını açıklamasının ardından Gabon 24 kanalına çıkarak seçimlerin iptal edildiğini ve tüm devlet kurumlarının feshedildiğini açıkladı. Tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiklerini belirten askerler, ülke sınırlarının "bir sonraki duyuruya kadar" kapatıldığını aktardı. Askerler, "Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik. Bu amaçla 26 Ağustos 2023 genel seçimleri iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Hükümetten ise henüz bir açıklama yapılmazken, Devlet Başkanı Bongo'nun nerede olduğu bilinmiyor.

Askerlerin yönetime el koyulduğu açıklamasının ardından başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

2009'dan beri iktidarda

Gabon Seçim Merkezinden dün yapılan açıklamada, Bongo'nun 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazandığı, rakibi Albert Ondo Ossa'nın ise oyların yüzde 30,77'sini aldığı belirtilmişti. 2009 yılında babası Omar Bongo'nun ölümünün ardından yerine gelen 64 yaşındaki Ali Bongo'nun 2016'daki seçim zaferinin ardından parlamento binası ateşe verilmiş, şiddetli protestolar gerçekleştirilmişti. - LIBREVILLE