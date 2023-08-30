Gabon'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor

Gabon'da bir grup askerin yönetimi ele geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu bildirildi. Askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, Bongo'nun oğullarından birinin de gözaltına alındığı belirtildi.