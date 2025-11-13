G7 Ülkelerinden İran'a Nükleer Müzakere Çağrısı

G7 ülkeleri, İran'a nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.

G7 ülkelerinin (İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD) Dışişleri Bakanları, Tahran'ın nükleer programı konusunda, 'Avrupa üçlüsü'nün (Fransa, Almanya ve İngiltere) desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması için İran'a çağrı yaptı. Bakanların yayımladığı ortak bildiride, "İran, tüm nükleer tesisleri ve materyalleri kapsayacak şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam iş birliğini yeniden başlatmalıdır. Avrupa üçlüsü'nün desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere girmesi için İran'a çağrıda bulunduk" ifadeleri kullanıldı.