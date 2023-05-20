G7 Ülkeleri Yeni Bir Ekonomik Baskı Koordinasyon Platformu Oluşturacak

G7 ülkelerinin liderleri, ortak caydırıcılığı güçlendirmek ve ekonomik baskılara karşı koymak için yeni bir "Ekonomik Baskı Koordinasyon Platformu" oluşturacaklarını açıkladı.

Japonya'nın Hiroşima kentinde dün başlayan G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ekonomik Direnç ve Ekonomik Güvenlik" başlıklı oturumda bir araya geldi. Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, ortak caydırıcılığı güçlendirmek ve ekonomik baskılara karşı koymak için yeni bir "Ekonomik Baskı Koordinasyon Platformu" oluşturulacağı duyuruldu. Bu kapsamda üye ülkelerin erken uyarı ve hızlı bilgi paylaşımını kullanacağı, düzenli bir şekilde birbirine danışacağı, olayları iş birliği içinde analiz edeceği, koordineli tepkiler vereceği ve ilgili yasal sistemlere uygun şekilde ekonomik baskıları caydıracağı belirtildi. Açıklamada, "Geliştirdiğimiz son teknolojilerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden askeri kapasitelerin geliştirilmesinde kullanılmasını önlemeye yönelik koordinasyon konusundaki ortak sorumluluğumuzu ve kararlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, tek taraflı ticari kısıtlamalara karşı koymak için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilirken, yarı iletkenler ve pil üretiminde kullanılan nadir elementler dahil stratejik ürünlerde bağımlılığı azaltmak için iş birliği yapılacağı vurgulandı.

"Giderek daha fazla öne çıkan yapay zeka teknolojisini derhal ele almamız gerektiğinin farkındayız"

Ayrıca telif hakkından dezenformasyona kadar birçok sorunu çözmek için bir çalışma grubu kurulacağı vurgulandı. Dünyanın gündeminde olan yapay zeka teknolojisinin etkilerinin acilen değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Ülkeler ve sektörler arasında kullanımı giderek daha fazla öne çıkan yapay zeka teknolojisinin sağladığı fırsatları ve zorluklarını derhal ele almamız gerektiğinin farkındayız" denildi. Her ülkenin ilgili bakanlarını bu konuyu ele almak üzere görevlendirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Ayrıca bu kapsamda yapılacak tartışmaların yönetişim, telif ve fikri mülkiyet haklarının korunması, şeffaflığın teşviki, dezenformasyon da dahil olmak üzere bilgi manipülasyonuna yanıt ve ilgili teknolojilerin sorumlu kullanımı gibi konuları da içereceği kaydedildi. - HİROSİMA

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023